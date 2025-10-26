- Дата публикации
Пошел за грибами и исчез: как полиция искала пенсионера в лесу и чем все закончилось
76-летний мужчина из Млынова заблудился в лесу во время сбора грибов и всю ночь бродил, чтобы не замерзнуть.
В Млиновской общине Ровенской области правоохранители оперативно разыскали пожилого мужчину, который скрылся в лесу во время сбора грибов.
Об этом сообщает полиция Ровенщины.
Сегодня, 26 октября, около 07:20 в полицию обратились родные 76-летнего жителя Млинова. Мужчина накануне днем поехал на автомобиле за грибами и домой не вернулся. Самостоятельные поиски результата не принесли, поэтому семья вызвала правоохранителей.
На место сразу отправилась полицейская офицерша общины Мария Довгаюк. Она приступила к обследованию лесного массива возле села Ужинец. Уже через час правоохранительница заметила мужчину, который шел вблизи густых зарослей — он полностью совпадал с описанием пропавшего.
Как рассказал пенсионер, он даже не понял, как заблудился — хорошо ведь знает этот лес. Чтобы не замерзнуть, мужчина ходил всю ночь, пока не услышал звука автомобиля.
Полицейская помогла грибнику согреться в служебной машине, после чего увезла его к родным.
"Он был настолько рад возвращению, что даже не жалел о полном ведре опят, которое пришлось оставить в лесу", - рассказала Мария Довгаюк.
Полиция призывает: отправляясь в лес, обязательно берите с собой заряженный телефон, воду, еду, спички и сообщайте близким, куда направляетесь.