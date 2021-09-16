Пошел за грибами и исчез: на Закарпатье спасатели разыскали мужчину, который провел в лесу пять дней

Пошел за грибами и исчез: на Закарпатье спасатели разыскали мужчину, который провел в лесу пять дней

Мужчина не пострадал. Сейчас он находится с семьей.

В Закарпатской области спасатели разыскали мужчину, который ушел за грибами и пропал без вести. Искали его пять дней.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, 70-летний гражданин еще 11 сентября ушел за грибами в поселке Хустец Хустского района. Домой мужчина так и не вернулся.

Разыскать его сначала пытались сами родственники, поскольку местный житель и ранее имел привычку пропадать на несколько дней. 15 сентября обеспокоенные члены семьи связались с правоохранителями и спасателями.

"На место происшествия выехали специалисты горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье. Вместе с двумя работниками полиции и десятью местными жителями спасатели прочесывали лесной массив вблизи села Хустец. В 20:00 заблудившегося мужчину нашли, транспортировали к населенному пункту и передали родственникам", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в селе Голубино Мукачевского района Закарпатской области загорелся частный дом гостиничного типа.

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