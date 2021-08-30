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Пошла купаться и пропала: в Донецкой области на Азовском море утонула женщина

Пошла купаться и пропала: в Донецкой области на Азовском море утонула женщина

pixabay.com

С начала года в Донецкой области утонули 59 человек.

В Донецкой области во время купания на берегу Азовского моря утонула женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось 29 августа на берегу Азовского моря. Там отдыхающие обнаружили тело женщины. На место вызвали чрезвычайников и медиков, которым оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей. Личность погибшей устанавливается.

"Всего с начала года на водоемах Донетчины погибли 59 человек. Специалисты Службы спасения призывают граждан не нарушать правила безопасности и выбирать для отдыха только специально оборудованные для этого места", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.

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