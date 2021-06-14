Пошла на школьную экскурсию и исчезла: в Закарпатье разыскали 15-летнюю девушку

Девушка была в компании своего знакомого.

В Ужгороде во время школьной экскурсии исчезла 15-летняя девушка. Ее разыскали правоохранители.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

В полиции сообщили, что 15-летняя девушка не вернулась со школьной экскурсии. Ее отец обратился в полицию.

"Поскольку на улице уже темнело, а на телефонные звонки девушка не отвечала, родители начали волноваться и обратились в полицию. Правоохранители оперативно отреагировали, пообщались с друзьями девочки и быстро установили ее местонахождение", — сообщили в полиции.

Девушка отдыхала вместе со своим знакомым парнем. Ее вернули родителям и провели с ними беседу.

Напомним, в Одесской области нашли 4-летнюю девочку, которую всю ночь искали более 200 человек.

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