Пошла на школьную экскурсию и исчезла: в Закарпатье разыскали 15-летнюю девушку

Девушка была в компании своего знакомого.
В Ужгороде во время школьной экскурсии исчезла 15-летняя девушка. Ее разыскали правоохранители.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
В полиции сообщили, что 15-летняя девушка не вернулась со школьной экскурсии. Ее отец обратился в полицию.
"Поскольку на улице уже темнело, а на телефонные звонки девушка не отвечала, родители начали волноваться и обратились в полицию. Правоохранители оперативно отреагировали, пообщались с друзьями девочки и быстро установили ее местонахождение", — сообщили в полиции.
Девушка отдыхала вместе со своим знакомым парнем. Ее вернули родителям и провели с ними беседу.
Напомним, в Одесской области нашли 4-летнюю девочку, которую всю ночь искали более 200 человек.