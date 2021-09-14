В Киеве мужчина развращал 12-летнюю девочку, с которой познакомился на улице

В Киеве мужчина развращал 12-летнюю девочку, с которой познакомился на улице

В полицию обратилась мама ребенка.

В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в развращении малолетней девочки.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию Киева обратилась женщина и сообщила, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Правоохранители оперативно установили, что к совершению преступления причастен местный житель.

"Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенную здание, где они длительное время распивали спиртные напитки. Впоследствии одна из девушек ушла из недострои, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее. в течение часа мы установили фигуранта и задержали его по месту жительства", — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Юрий Трембицкий

Задержанным оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности. Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — развращение несовершеннолетних.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, сотрудники сектора ювенальной превенции проверят родителей малолетних относительно ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Также мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.

Напомним, что 38-летнего уроженца Луцка осудили за то, что показывал порно несовершеннолетнему парню. Мужчина пригласил потерпевшего к себе в гости, предложил выпить алкоголь, после чего включил на телевизоре видео со сценами секса.

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