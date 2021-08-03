"Пошла в воду и стало плохо": в Николаевской области дети спасли женщину (видео)

"Пошла в воду и стало плохо": в Николаевской области дети спасли женщину (видео)

Ребята плавали неподалеку от берега, когда увидели, что тонет женщина.

На спецлинию 101 позвонила женщина и рассказала о том, что трое ребят спасли ее знакомую, которая тонула.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

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Очевидец событий Надежда сообщила, что они с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, недалеко от базы, на которой тренируются дети на байдарках.

"Людмила пошла в воду и ей стало плохо. Трое ребят, которые купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег. Все могло быть иначе, но дети спасли жизнь человеку, и они настоящие герои", — сказала Надежда.

Жители Николаева — 13-летний Иван Комаров и 11-летний Руслан Лысенко — отметили, что в тот день они отдыхали еще с одним свои другом.

"Мы пришли купаться на реку втроем. Плавали и ныряли недалеко от берега. Самый старший из нас — Герман Воробьев, ему 14 лет — хорошо плавает. Он заметил, что в 20 метрах от берега то появлялась над водой, то исчезала голова человека, и мгновенно отреагировал. Герман подплыл к женщине, схватил за плечи, дотянул до берега, вытащил на сушу и положил на одеяло", — рассказал Руслан Лысенко.

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями. Парень 2 июля отпраздновал выпускной в ПТУ.

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