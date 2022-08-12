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Пошла за грибами: на Черниговщине женщина взорвалась на вражеской "растяжке"

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Пошла за грибами: на Черниговщине женщина взорвалась на вражеской "растяжке"

В Черниговской области женщина взорвалась на вражеской растяжке.

Женщину с велосипедом, лежавшую на обочине, заметили во время патрулирования полицейские группы. Потерпевшая не могла самостоятельно двигаться. Ее одежда была пропитана кровью.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Правоохранители вызвали медиков. Полицейские узнали, что она травмировалась, потому что проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами. Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку". Эту взрывную ловушку установили военные страны-агрессоры России во время оккупации части области.

В полиции напоминают, что сейчас действует запрет на посещение лесов в Черниговской области, потому что опасность встретить боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

Как сообщалось, в Днепре возле одного из роддомов обнаружили опасную находку. Неизвестные установили растяжку с гранатой. Взрывотехники успешно провели разминирование.

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Дата публикации
Просмотры
1936
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