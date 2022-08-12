Пошла за грибами: на Черниговщине женщина взорвалась на вражеской "растяжке"

Женщину с велосипедом, лежавшую на обочине, заметили во время патрулирования полицейские группы. Потерпевшая не могла самостоятельно двигаться. Ее одежда была пропитана кровью.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Правоохранители вызвали медиков. Полицейские узнали, что она травмировалась, потому что проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами. Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку". Эту взрывную ловушку установили военные страны-агрессоры России во время оккупации части области.

В полиции напоминают, что сейчас действует запрет на посещение лесов в Черниговской области, потому что опасность встретить боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

Как сообщалось, в Днепре возле одного из роддомов обнаружили опасную находку. Неизвестные установили растяжку с гранатой. Взрывотехники успешно провели разминирование.

Читайте также: