Местные жители курят военкоматы – для этого используют старый дедовский метод – коктейли Мололтовиа.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Роспартизан".

Рузаевка. Поджог военкомата. Ночью партизаны забросали коктейлями Молотова военкомат в Мордовии. Огонь успел разгореться в одном из кабинетов, пока его не потушили.

Ленобласть. Поджог администрации поселка. Сегодня ночью в здание администрации Сяскеловского поселения Гатчинского района Ленинградской области неизвестный партизан бросил несколько коктейлей Молотова. Один из кабинетов вспыхнул, всего пожар успел охватить 50 кв. Поджигателя ищут.

Черняховск. Поджог военкомата. Сегодня ночью партизан бросил коктейль Молотова в военкомат в Калининградской области. Огонь охватил стену здания, потому что бутылка не разбила окно. Партизан на свободе.

Ленобласть. Кировск. Поджог военкомата. В Кировске партизаны подошли к поджогу творчески. Они просверлили дыру в окне кабинета военкомата, продвинули через дырку трубку, прикрепленную к подвешенной канистре с горючим. Таким образом они обошлись без лишней шумихи, чтобы поджечь военкомат. Им также удалось успешно скрыться. Огонь успел охватить часть кабинета и испортил цифровые носители.

Напомним, что Дагестане мужчины пытаются бойкотировать "долевую" мобилизацию. Да, они устроили спор под военкоматом с работницей учреждения.

22 сентября жители Дагестана перекрыли федеральную трассу в знак протеста против "долевой" мобилизации в России.

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