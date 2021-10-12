Пошли гулять с собакой и исчезли: под Днепром четвертый день разыскивают двух несовершеннолетних девушек

Где они могут находиться, неизвестно.
В Павлограде Днепропетровской области полиция и волонтеры разыскивают двух пропавших без вести несовершеннолетних сестер. Они пошли гулять с собакой и перестали выходить на связь.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Как стало известно, 13-летняя Валерия Зуева и ее 9-летняя сестра Наталья Зуева пошли гулять с собачкой 9 октября около 10 утра. После чего перестали выходить на связь с родными и близкими.
- Валерия была одета в красную куртку, черные брюки в клетку.
- Наталья была одета в розовую шапку, синюю куртку и бежевые брюки.
"Просьба ко всем, кто знает местонахождение Валерии и Натальи, сообщить в дежурную часть Павлоградского районного отдела полиции по телефонам: (099) 545 68 61, (095) 924 46 23, (066) 868 36 67 или на линию "102", — подчеркнули в ГУНП области.
Напомним, что в Днепропетровской области на временной остановке загорелся микроавтобус. В результате чего погиб человек.