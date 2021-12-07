"Пошли к директору, быстрее": в Одессе учитель взял школьника за ногу и протащил по всему коридору (видео)

Инцидент закончился для педагога поиском новой работы.
В Одессе учитель решил проучить шестиклассника за якобы троллинг и в буквальном смысле слова потащил его к директору.
Видео инцидента впоследствии появилось в социальных сетях.
На ролике видно, как в классе дети шумят и с юмором реагируют, как учитель выталкивает из помещения школьника. В коридоре тот упал на пол, учитель взял его за ногу и потащил дальше.
"Еще раз говорю: пошли к директору, скорее", — комментировал свои действия педагог.
В социальных сетях пишут, что инцидент произошел из-за того, что школьник попросился в туалет. Учитель трижды проигнорировал просьбу якобы решив, что ребенок его "троллит". После чего применил к ученику силу и потащил его к директору.
Позже стало известно, что педагога уволили.
"Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка — выйти из профессии. В случаях, когда ребенок категорически отрицает нормы поведения, школа не должна выглядеть беззащитной. Есть четкий алгоритм действий: психологическая служба, ювенальная полиция, службы, помогающие стимулировать родителей к выполнению своих обязанностей", — написала на своей странице в соцсети директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
Напомним, что в Одессе в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня.
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