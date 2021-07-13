Пошли купаться без разрешения родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев

Пошли купаться без разрешения родителей: на Черниговщине в пруду утонули двое братьев

Отец сам пытался отыскать в воде детей, однако ничего у него не получилось.

Вблизи с. Слободка Менской территориальной общины Корюковского района в искусственном водоеме утонули два брата 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

Отмечается, что после обнаружения, что детей длительное время нет дома, отец пошел их искать и обнаружил их вещи на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и сам пытался отыскать в воде детей, однако ничего у него не получилось.

"До приезда спасателей тела детей на берег вытащили сотрудники Национальной полиции. К сожалению, спасти их жизни уже было поздно", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту происшествия проводится расследование правоохранительными органами.

Напомним:

По данным службы ГСЧС, с начала июля утонуло 124 человека, из них — 16 детей. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. О чем стоит помнить на отдыхе у воды и как действовать в экстренных ситуациях — в нашем материале.

Новости Украины: в Харьковской области утонул 6-летний мальчик, который купался в водоеме с братьями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку