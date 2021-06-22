Пошли купаться и утонули: в Черниговской области нашли тела двух мужчин

Мужчины пошли купаться, но домой так и не вернулись.

В понедельник, 21 июня, в Черниговской области обнаружили двух утопленников. Оба мужчины пошли на водоемы, но домой так и не вернулись.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу полиции области, тело 35-летнего черниговца нашли утром на реке Снов, за переправой в поселке Седнев. Накануне мужчина около 19:00 пошел купаться и не вернулся.

Еще одного погибшего 58-летнего жителя поселков Березная обнаружили в озере Сычев, близ села Николаевка. Мужчина утром пошел купаться, но также не вернулся.

На телах умерших полиция не обнаружила телесных повреждений.

Напомним, на Волыни утонул 12-летний мальчик.

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