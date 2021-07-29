Пошли купаться: в Тернопольской области за день утонули два человека, среди погибших 17-летний парень

Причины трагедий устанавливают правоохранители.
В Тернопольской области в среду, 28 июля, утонули двое мужчин. Одному из погибших было всего 17 лет.
Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.
В с. Дзвиняча Кременецкого района Тернопольской области в реке Серет утонул 50-летний мужчина, его тело достали из воды.
В сельском пруду с. Вербовцы Теребовлянской ТГ Тернопольского района утонул 17-летний местный житель. Его тело достали из воды местные жители.
Причины трагедий устанавливают правоохранители.
В 2021 году в водоемах Тернопольской области погибли 22 человека, из них 4 несовершеннолетние.
Напомним, в Черновицкой области утонул 22-летний парень, его тело всплыло аж на Тернопольщине.