Пошли на детскую площадку и не вернулись: в Николаевской области разыскивают двух мальчиков

К правоохранителям за помощью обратилась мать двоих сыновей, которые пошли гулять и не вернулись домой.

Полицейские разыскивают 8-летнего Даниила Солонара и 6-летнего Ярослава Мирзу. Они пропали в селе Агрономия Николаевской области в понедельник, 13 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

К местным полицейским обратилась жительница и рассказала, что ее дети днем ​​пошли на детскую площадку и до сих пор не вернулись.

Приметы Даниила Солонара : худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в темно-серую куртку со светоотражающими полосами, коричневые сапоги и темно-вишневые брюки.

Приметы Ярослава Мирзы : худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза. Был одет в жилет темно-синего цвета, свитер черного и желтого цвета, черные рваные джинсы, темные галоши.

В Николаевской области разыскивают двух мальчиков / Фото: Национальная полиция Украины

Граждан, которые могут помочь установить местонахождение детей, просят обратиться в отделение полиции № 1 Первомайского районного отделения по адресу: пгт Арбузинка, ул. Шевченко, 200. Также по этому поводу можно звонить по следующим номерам: (096)-496-28-55, (067) 257-71-61, (097) 981-17-15, 102.

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