Пошли на прогулку и не вернулись: на Одесчине в искусственном водоеме утонули дети

Родители не смогли самостоятельно разыскать мальчиков.
В Одесской области в селе Дослидное в искусственном водоеме обнаружили тела двух 13-летних мальчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, детей пытались искать родители сначала самостоятельно, а затем обратились за помощью. Подростки пошли на прогулку 1 октября и не вернулись домой. Предварительная причина гибели – утопление.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, тела детей будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, в Черкасской области утонул 11-летний ребенок.
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