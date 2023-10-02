Пошли на прогулку и не вернулись: на Одесчине в искусственном водоеме утонули дети

В Одесской области в селе Дослидное в искусственном водоеме обнаружили тела двух 13-летних мальчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, детей пытались искать родители сначала самостоятельно, а затем обратились за помощью. Подростки пошли на прогулку 1 октября и не вернулись домой. Предварительная причина гибели – утопление.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, тела детей будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Черкасской области утонул 11-летний ребенок.

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