Пошли на рыбалку: в Николаевской области спасатели вытащили из Черного моря тела трех мужчин

В обстоятельствах гибели разбираются правоохранители.
В Николаевской области спасатели вытащили из воды тела трех утонувших во время рыбалки мужчин.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, о трагедии спасателям еще 22 ноября сообщили очевидцы, которые в Черном море возле острова Березань обнаружили перевернутую лодку, а также тела двух мужчин. Третьего рыбака чрезвычайники искали искали несколько дней. Разыскать его удалось удалось утром 24 ноября.
“Тело третьего мужчины 1967 года рождения и лодку, которая затонула в Черном море вблизи острова Березань, на глубине шести метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда. Тело человека подняли на поверхность и транспортировали на берег”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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