Пошли на рыбалку: в Николаевской области спасатели вытащили из Черного моря тела трех мужчин

Пошли на рыбалку: в Николаевской области спасатели вытащили из Черного моря тела трех мужчин

В обстоятельствах гибели разбираются правоохранители.

В Николаевской области спасатели вытащили из воды тела трех утонувших во время рыбалки мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, о трагедии спасателям еще 22 ноября сообщили очевидцы, которые в Черном море возле острова Березань обнаружили перевернутую лодку, а также тела двух мужчин. Третьего рыбака чрезвычайники искали искали несколько дней. Разыскать его удалось удалось утром 24 ноября.

“Тело третьего мужчины 1967 года рождения и лодку, которая затонула в Черном море вблизи острова Березань, на глубине шести метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда. Тело человека подняли на поверхность и транспортировали на берег”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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