Пошли собирать ягоды и пропали в лесу: на Закарпатье ищут четырех детей

Пошли собирать ягоды и пропали в лесу: на Закарпатье ищут четырех детей

В поисках бедуть участие 73 человека.

В Закарпатской области ищут четверых детей, пропавших в лесу. ЧП произошло в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 августа в 01:10 от дежурного Нацполиции к ДСНС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности (2007 — 2014 г.р.)", — рассказали спасатели.

По состоянию на утро 19 августа поиски детей продолжаются. К спасателям и полиции присоединились неравнодушные местные жители и лесники.

"Всего к поисковым работам привлечено 73 человека и 8 единиц техники, 2 собаки", — добавили в ГСЧС.

В МВД опубликовали фото детей, пропавших в Закарпатье.

МВД

"Фото детей, потерявшихся в лесу в Ужгородском районе. Просим всех, кто владеет информацией о местонахождении малышей, немедленно сообщить на линию "102", "101", или в ближайший отдел полиции", - добавили в ведомстве.

Напомним, на Говерле нашли 6-летнего Алешу из Коломыи, который более суток сам бродил Карпатами. Мальчик потерялся, когда вместе с родными шел на самую высокую украинскую гору.

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