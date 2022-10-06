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Пошли в наступление: российские оккупанты пытались захватить Любомировку на Херсонском направлении.

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Пошли в наступление: российские оккупанты пытались захватить Любомировку на Херсонском направлении.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На юге россияне попытались пойти в наступление.

На Херсонском направлении в районе Любомировки произошло сражение. Российские оккупанты пошли в наступление и получили "люлей" от ВСУ.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Пытаясь изыскать способы противодействия нашему активному продвижению, враг активизирует воздушную разведку. Силами усиленного тактического подразделения противником была предпринята попытка провести наступательные действия в направлении Любомировки. Успеха не было, враг с потерями отступил", — сообщили в Генштабе.

Напомним, австралийский генерал Мик Райан рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге. По его словам, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.

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Дата публикации
Просмотры
2965
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