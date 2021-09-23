Пошли в школу и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух несовершеннолетних девушек (фото)

Пошли в школу и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух несовершеннолетних девушек (фото)

На связь они не выходят уже более суток.

В Днепре полиция и волонтеры разыскивают двух несовершеннолетних девушек, которые пошли в школу и пропали без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, 22 сентября около 8:00 девочки 14 и 15 лет пошли в школу, расположенную в Амур-Нижнеднепровском районе города. После чего перестали выходить на связь.

Приметы 14-летней школьницы: на вид ей до 15 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы белого цвета, глаза голубые. Была одета в черную куртку, синие джинсы и черную обувь.

Приметы 15-летней школьницы: на вид около 14—15 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы ниже плеч, карие глаза. Была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Камилы Клочко и Елизаветы Унченко, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 024 63 20, (063) 074 22 13", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

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