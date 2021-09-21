"Пошли взрывные темпы": украинцев предупредили о стремительном увеличении COVID-госпитализаций

В Украине пошла полноценная вспышка заболеваемости COVID-19.

В Украине сейчас происходит полноценная вспышка заболеваемости COVID-19 и в этом году страна вряд уже вернется в "зеленую" зону карантина.

Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на брифинге во вторник, 21 сентября.

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По его словам, сейчас темпы распространения COVID-19 в Украине сопоставимы с теми, которые фиксируют в Европе.

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"Достаточно долго мы не называли динамику, которая наблюдалась в Украине, вспышкой. Сейчас пошли взрывные темпы, которые уже соизмеримы с теми, которые мы наблюдали в Европе в течение последних трех месяцев. То есть можно констатировать, что в Украине пошла полноценная вспышка заболеваемости COVID- 19", — сказал Ганиченко.

По данным специалистов, за последнюю неделю количество новых заболеваний увеличилась на 68% и потенциально со следующей недели есть риски получения еще больших показателей. В то же время, ожидается, что текущая волна коронавируса будет отвечать предыдущей.

"Госпитализации над выписками преобладают на 60%, это говорит о том, что кровати будут все быстрее заполняться пациентами ... У нас не будет долгого плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возвращения к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявляться во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", — отметил Ганиченко.

Напомним, 23 сентября в Украине все регионы переходят из "зеленой" зоны в "желтую" зону карантина.

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