Пошли за грибами и не вернулись: на Тернопольщине в лесу исчезли две пенсионерки

На Тернопольщине в двух общинах ищут двух пропавших в лесу пенсионеров. Они пошли за грибами и не вернулись.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области.

"5 октября забили тревогу в с. Бертники Монастырисской ТГ Чертковского района. 70-летняя жительница села утром вышла из дома в лес за грибами и не вернулась. К ее поискам привлекли спасателей, полицию и местное население. Вчера найти пенсионерку не удалось, сегодня (6 октября – ред.) спасательная операция продолжается", — сказано в сообщении спасателей.

В тот же день, по информации ГСЧС, в с. Ивано-Пустое Ивано-Пустенской общины Чертковского района исчезла 81-летняя женщина, которая также отправилась в лес.

Поиски пенсионеров продолжаются.

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