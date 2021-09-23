Пошли за грибами и заблудились: в Ивано-Франковской области нашли тела двух мужчин

Пошли за грибами и заблудились: в Ивано-Франковской области нашли тела двух мужчин

Одного из мужчин разыскивали почти два месяца.

Спасатели нашли тела двух мужчин, которые искали грибы и потерялись в лесу. Погибшие заблудились в разное время и в разных лесных массивах. Одного искали несколько дней, другой — почти два месяца.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

18 сентября в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в лесу между селами Цинева и Ривня потерялся ее отец, который ушел за грибами и не вернулся.

Спасатели обследовали около 165 га открытой местности и 1000 га с помощью квадрокоптера. И только 22 сентября тело мужчины нашли в лесу Кольского района.

Тело другого грибника обнаружил местный житель в урочище Долины. Он пошел за грибами еще 31 июля и не вернулся домой. Тогда в поисках участвовали пять горных спасателей, четверо полицейских и местное население. Но безрезультатно.

ГСЧС не уточняет, от чего именно умерли мужчины.

Напомним, в Винницкой области пятеро детей отравились грибами, среди которых была ядовитая бледная поганка. Две сестрички 4 и 12 лет умерли в больнице. За жизнь их 13-летнего брата борются медики.

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