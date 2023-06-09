"Пошло не по плану": СБУ нашла доказательства, что Каховскую ГЭС подорвали россияне

Россияне хотели шантажировать Украину Каховской ГЭС, однако все пошло "не по плану".

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Соответствующие доказательства уже нашла Служба безопасности Украины.

Так, СБУ обнародовала перехваченный разговор россиян, в котором они признаются, что совершили это их военные.

"Там не они (украинцы – ред.) долбанули. Там наша (российская – ред.) диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказал российский военный.

Он также описал и последствия катастрофы, которую устроили его пособники. По его словам, в РФ пытаются скрыть повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления России.

"Взорвав дамбу Каховской ГЭС, Российская Федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", — подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

В результате подрыва на Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал до критической точки, когда больше нельзя производить водозабор для Запорожской АЭС. Что делать, если уровень воды в охлаждаемом резервуаре будет падать, есть ли угроза для ЗАЭС, рассказал директор "Энергоатома" Петр Котин.

По состоянию на утро 9 июня в Каховском водохранилище после подрыва дамбы ГЭС оккупантами продолжает снижаться уровень воды. В частности, за прошедшие сутки он упал еще на один метр. В общей сложности за трое суток он снизился на 4,7 м.

В то же время, масштабное наводнение в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС заставило и российские войска отойти дальше в тыл на востоке Херсонской области. Кроме того, у врага есть некоторые потери в живой силе и технике.

Читайте также: