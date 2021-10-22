"Пошло не по плану": в Запорожье "клофелинщица" переборщила с препаратом и убила 27-летнего мужчину

"Пошло не по плану": в Запорожье "клофелинщица" переборщила с препаратом и убила 27-летнего мужчину

Женщина подмешала мужчине препарат, что привело к его смерти.

В Запорожье судили двух "клофелинщиков", промышлявших кражами и разбойными нападениями на граждан. Мужчина проведет за решеткой 8 лет, а его сообщница — 15.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что пара решила получать "легкие" деньги, обворовывая граждан. Так, ранее неоднократно судимая местная жительница и ее сообщник разработали "план". Они подыскивали нетрезвых лиц возле учреждений отдыха. Затем женщина завязывала с таким человеком знакомство и предлагала продолжить распивать спиртные напитки в уютном месте, в основном в парках и на площадках отдыха, где добавляла в напиток медицинский препарат нейролептического действия.

Далее, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, обвиняемые отбирали мобильные телефоны, золотые украшения, деньги, банковские карточки и тому подобное.

Однажды все пошло не по плану — вследствие взаимодействия снотворного препарата с алкоголем это привело к смерти 27-летнего потерпевшего. В тот раз женщина действовала "не в паре".

"Клофелинщиков" задержали. Женщину обвинили в совершении краж, разбойных нападениях и умышленном убийстве из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 185, ч. 2, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357 УК Украина), а ее сообщника — в кражах и разбойном нападении (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 УК Украины).

"Суд назначил женщине 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а ее сообщнику — 8 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве полицейские задержали группу лиц, которая подсыпала людям сильнодействующих препарат и забирала их вещи. Фигуранты дела знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат.

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