Поскользнулась и упала: на Харьковщине в 12-метровом колодце нашли тело женщины

Поскользнулась и упала: на Харьковщине в 12-метровом колодце нашли тело женщины

Тело женщины обнаружили родственники погибшей.

В селе Огульцы Богодуховского района Харьковской области спасатели добрались из колодца тело женщины, потерявшей равновесие, поскользнулась и упала в колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"16 января в 12:19 поступило сообщение о том, что в колодец, расположенный в хозяйственном сооружении, упала женщина и погибла. Событие произошло на территории частного домовладения ул. Парталих, в с. Огульке Валковской ОТГ Богодуховского района Харьковской области", — сообщили спасатели.

По прибытии спасатели установили, что в 12-метровом колодце находилось тело женщины. Чрезвычайники с помощью спасательной веревки провели работы по извлечению тела женщины из колодца. Когда женщину подняли на поверхность, признаков жизни она уже не подавала. Тело передали правоохранителям.

Как выяснилось, накануне 90-летняя женщина, вероятно, потеряла равновесие и упала в колодец. Нашли ее родственники уже на следующий день, после чего вызвали правоохранителей и спасателей.

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