Поскользнулась и упала в воду: в Харьковской области на техническом водоеме утонула девочка

Поскользнулась и упала в воду: в Харьковской области на техническом водоеме утонула девочка

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В Харьковской области на техническом водоеме сахарозавода девочка 2014 г.р. упала в воду и утонула.

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Об этом сообщает ГСЧС.

"На техническом водоеме сахарозавода в с. Гуты Богодуховского района Харьковской области девочка 2014 г.р. упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка с другими друзьями гуляла недалеко от водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

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