Поскользнулась и упала в воду: в Харьковской области на техническом водоеме утонула девочка

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
В Харьковской области на техническом водоеме сахарозавода девочка 2014 г.р. упала в воду и утонула.
Об этом сообщает ГСЧС.
"На техническом водоеме сахарозавода в с. Гуты Богодуховского района Харьковской области девочка 2014 г.р. упала в воду и утонула. Для поднятия тела погибшего ребенка на поверхность были привлечены водолазы", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, девочка с другими друзьями гуляла недалеко от водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.