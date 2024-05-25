Поскользнулся и упал в воду: в Одесской области трагически погиб ребенок

Находившиеся с мальчиком дети поехали домой и не сказали родителям о случившемся.

В Одесской области в пруду обнаружили тело 7-летнего ребенка.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что около 19:00 мальчик с двумя друзьями-сверстниками на велосипедах поехали к водоему купаться. Он поскользнулся на плитах и упал в воду, товарищи испугались и вернулись в село. О случившемся взрослым рассказали не сразу.

"Местный пастух, обнаружив на берегу велосипед и детскую обувь, известил старосту села. Они выяснили, чьи дети катались у пруда", — говорится в сообщении.

При поисках мальчика обнаружили мертвым, после чего на место вызвали полицию. Внешние признаки насилия на теле парня не обнаружили. Предварительно причиной смерти ребенка стало утопление. Точную причину установят после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Ранее стало известно, что в Полтавской области утонул 9-летний мальчик.

Читайте также: