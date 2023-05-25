Поскользнулся на железобетонных плитах: в Южном Буге утонул ребенок

Тело было обнаружено на расстоянии около 5-6 метров от берега.

В Николаевской области, в с. Дмитриевка, утонула 15-летняя девочка.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Девочка поскользнулась на железобетонных плитах обустроенного водозабора бывшей насосной станции, упала в воду и исчезла. Спасатели на надувной лодке обследовали водоем. Через некоторое время тело было обнаружено на расстоянии около 5-6 метров от берега на глубине около 2 метров", - говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, в Одесской области 3-летний ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома.

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