Посла Кыргызстана в Украине вызвали в МИД: в чем дело

Страну призвали более ответственно относиться к соблюдению санкционной политики против России.

В среду, 20 июля, в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Кыргызской Республики в Украине Идриса Кадыркулова. От него хотели услышать объяснения по поводу информации об обходе санкций против России через Кыргызстан.

Об этом сообщает МИД Украины.

Что известно

В частности, речь идет о поставках продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия.

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", – говорится в сообщении.

Отдельно ведомство подчеркнуло, что реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будут иметь последствия. Это будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины.

Напомним, США сообщили, что планируют провести санкции против Кыргызстана. Речь шла о том, что страна поставляет России подсанкционную технику, используемую агрессором в войне против Украины. Прежде всего, это дроны из Китая.

Читайте также: