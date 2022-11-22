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Посла Венгрии вызывают в МИД из-за выходки Орбана со скандальным шарфом

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Посла Венгрии вызывают в МИД из-за выходки Орбана со скандальным шарфом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова попал в скандал. Теперь политик посягнул на территорию Украины и Румынии, когда надел шарф с картой "Великой Венгрии".

В МИД Украины прокомментировали выходку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который публично надел шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой якобы вошли территории Украины и Румынии.

Такие действия Орбана прокомментировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики", — подчеркнул Николенко.

По его словам, в результате инцидента в МИД вызовут венгерского посла, "в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана".

"Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины", — заявили в МИД.

В Сети украинцы уже отреагировали и такой очередной выход венгерского политика:

  • "Сборщик земель". Версия 2.0.
  • Еще один "мамин завоеватель".
  • Этот карлик, а этот вообще гном для мировой политики.

В Бухаресте уже отреагировали на эту выходку и назвали неприемлемым такое поведение главы правительства.

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Дата публикации
Просмотры
3516
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