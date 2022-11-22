Посла Венгрии вызывают в МИД из-за выходки Орбана со скандальным шарфом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова попал в скандал. Теперь политик посягнул на территорию Украины и Румынии, когда надел шарф с картой "Великой Венгрии".
В МИД Украины прокомментировали выходку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который публично надел шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой якобы вошли территории Украины и Румынии.
Такие действия Орбана прокомментировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики", — подчеркнул Николенко.
По его словам, в результате инцидента в МИД вызовут венгерского посла, "в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана".
"Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины", — заявили в МИД.
В Сети украинцы уже отреагировали и такой очередной выход венгерского политика:
- "Сборщик земель". Версия 2.0.
- Еще один "мамин завоеватель".
- Этот карлик, а этот вообще гном для мировой политики.
В Бухаресте уже отреагировали на эту выходку и назвали неприемлемым такое поведение главы правительства.
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