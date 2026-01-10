"Послание Западу": РФ во второй раз с начала войны применила гиперзвуковую ракету "Орешник"

Россия вторично использовала «Орешник», нанеся удар по Львову

Ночная атака на Украину в ночь на 9 января стала не только актом террора против гражданских, но и геополитическим сигналом. Ударом ракетой "Орешник" Москва пытается запугать Запад на фоне прогресса в оборонных договоренностях Украины и усиления санкционного давления со стороны США.

Об этом пишет Associated Press.

«Орешник»: предупреждение для НАТО

По данным следствия, обломки ракеты "Орешник" были идентифицированы во Львовской области. Ракета, способная нести ядерный заряд, была выпущена из полигона Капустин Яр.

Хотя российские «военкоры» утверждают, что целью было подземное газохранилище, украинская сторона отмечает удар по гражданской инфраструктуре.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества", - заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, анонсируя срочное заседание Совета Украина-НАТО.

Аналитики отмечают: использование «Орешника» – это элемент психологической войны, попытка расшатать нервы украинцам и западным партнерам.

Киев: холод и жертвы

Для столицы Украины ночь на пятницу, 9 января, стала трагической. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых — работник экстренной медицинской помощи. Еще 25 человек получили ранения.

Мэр Виталий Кличко сообщил о критической ситуации с отоплением:

«Около половины многоквартирных домов заснеженного Киева – почти 6000 – остались без тепла на фоне дневной температуры около -8 градусов по Цельсию».

Также пострадало здание посольства Катара, страны, играющей ключевую роль в переговорах об обмене пленными. Президент Зеленский призвал к жесткой реакции мира.

Реакция мира: Совбез и Папа Римский

Международное сообщество осудило действия Москвы как эскалацию.

ООН: Совет Безопасности планирует провести заседание по Украине в понедельник, 12 января.

ЕС: Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «ответ Путина на дипломатию — это больше ракет и разрушений».

Ватикан: Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и диалога, отметив необходимость прекратить страдания в Украине.

Повод для атаки

Москва цинично назвала обстрел «возмездием» за якобы атаку украинских дронов на резиденцию Путина в прошлом месяце. Эту версию категорически отвергли как Украина, так и президент США Дональд Трамп.

Напомним, атака также совпала с новым охлаждением отношений между РФ и США после того, как ВМС США захватили танкер российского «теневого флота» в Карибском бассейне. Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду Венесуэлы и перехватывают суда, пытающиеся вывезти нефть в обход санкций.