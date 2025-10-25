Посланник Путина Дмитриев сделал циничное заявление об ударах по украинским детсадам

Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Финансист и представитель России на переговорах с США Кирилл Дмитриев назвал «несчастными случаями» удары российских войск по гражданским объектам, в том числе по детским садам.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Так, Дмитриев во время разговора заявил, что российские войска якобы не атакуют гражданские объекты, а избивают только по «военным целям».

Однако журналист напомнил Дмитриеву о последних попаданиях россиян по детским садам, вспомнив, в частности, об ударе по детсаду в Харькове 22 октября, а также добавил, что утверждение представителя РФ является неправдой.

На это Дмитриев ответил: «Ну конечно, Россия не нацеливается на детские сады. Но происходит много несчастных случаев — любая жертва является великой трагедией, и именно поэтому мы хотим как можно быстрее завершить этот конфликт».

Кроме этого, он добавил, что иногда по гражданским объектам попадают не российские, а вроде бы украинские военные, когда пытаются сбить воздушные цели.

Напомним, 22 октября россияне ударили тремя «Шахедами» по детсаду в Харькове.

Число пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка. Дети, к счастью, остались живы, однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.