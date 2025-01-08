После 28 февраля часть забронированных украинцев мобилизуют: что известно

В Украине после 28 февраля у всех военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не отвечает его критериям, его забронированные работники теряют бронирование.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", — подчеркнул нардеп.

По его словам, руководители ТЦК и СП идут на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время для перебронирования работников.

"Мобилизационная задача бронирования военнообязанных работников обычно агропромышленного сектора, для производства номенклатуры, понимания объемов производства необходимой продукции, для военных. Мобзадача должна устанавливаться с учетом мощности предприятий. То есть быть такой, какое предприятие может выполнить", — пояснил Федиенко.

Нардеп напомнил, что бронирование работника устанавливается Министерством экономики. Если даже предприятие на время теряло мобилизационное задание, бронирование работника оставалось в силе.

"Все найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий, мобилизацией и пополнением личным составом ВСУ. Поэтому после 28 февраля какой-то процент забронированных военнообязанных будет мобилизован в ВСУ и другие военные формирования", — подчеркнул Александр Федиенко.

Как сообщалось, ТЦК могут подать военнообязанного в розыск. В частности, речь идет о гражданах, которые нарушили правила военного учета и не выполняют свои законные обязанности.

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