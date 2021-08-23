После 30 повторений говорит "Слава Украине": в Виннице создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом (видео)

6-килограммовую гирю создали из алюминия. В будущем ее планируют "лить" из чугуна.
В Виннице создали гирю с искусственным интеллектом. После каждого 30-го поднятия она произносит "Слава Украине".
Об этом сообщает "Винница. Info".
В гирю встроен специальный датчик, который распознает движения в режиме реального времени, считает их и оценивает качество выполнения упражнений. Кроме того, искусственный интеллект способен подсчитать количество потраченных калорий.
Изобретатели готовили 6-килограммовую гирю специально ко Дню Независимости. Каждые 30 повторений с нее звучит "Слава Украине". Сейчас создатели необычного спортивного снаряда планируют запустить гиревой флешмоб.
"Мы сейчас думаем, чтобы это было официальное спортивное соревнование. Планируются соревнования между Винницей и Киевом. Единственное, что мы пытаемся успеть уладить все организационные вопросы", — отметил изобретатель Андрей Турко.
Он также добавил, что первую версию гири изготовили из алюминия, однако впоследствии ее будут "лить" из чугуна весом до 42 килограмм.
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