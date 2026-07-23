Погода в Украине

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В конце июля в Украину придет циклон, который принесет похолодание, ливни и грозы, а в начале августа снова станет теплее и высоких температур не будет.

Об этом сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, в комментарии УНИАН.

Погода в Украине в конце июля

27 июля на востоке, северо-востоке, днем — в большинстве западных областей, а 28 июля — по всей территории Украины, за исключением юго-востока и востока, будут выпадать дожди с грозами, а в других областях будет погода без осадков.

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Что касается температуры, то ожидается повышение: ночью +13… +19 °, на побережье морей до +21 °. Днем 27 июля столбики термометров будут достигать +26…32 в большинстве западных областей, а 28 июля в Украине, кроме юго-востока и востока, будет определенное снижение до +21…28°.

«Поэтому мы ожидаем такое ощутимое снижение», — добавил Семилит.

29-30 июля в Украине, кроме западных, Винницкой и Одесской областей, а 30 июля, кроме юга и юго-востока, будут выпадать кратковременные дожди с грозами. Температуры ночью будут в пределах +13…20, днем +20…26, а 30 июля на юге — до +28 градусов.

Погода в начале августа

С 29 июля по 3 августа прогнозируется максимум +28 градусов на юге.

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«А если смотреть, например, на 27 июля, то в большинстве областей +26…32°. Но на следующий день уже по всей Украине, кроме юго-востока и востока, будет снижение», — сказал Семилит.

Погода в Украине на 23 июля — что известно

Напомним, в большинстве регионов Украины 23 июля прогнозируется умеренно теплая погода, но в некоторых областях ожидается совсем другая погода — мощные ливни и шквалы. Дожди пройдут в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельницкой области, в восточных областях, а также в Запорожье и Крыму.

В Киеве и Киевской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха умеренная, +23-25 градусов.

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