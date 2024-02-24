После 5 марта будет температурный "сюрприз": синоптик дала прогноз на начало весны

Погода в Украине становится все теплее, уже чувствуется приближение весны. В начале марта погодные условия будут похожи на те, которые есть сейчас.

Об этом сообщила синоптика Наталья Птуха в интервью для радио NV.

"Календарная весна начнется очень похожей погодой, которая у нас сейчас на территории Украины. Будет несколько больше прояснений, антициклон несколько усилится к середине следующей недели. Ночная температура может наоборот, несколько снизиться в большинстве регионов, даже в западных областях, а в дневные часы будет оставаться в плюсовых значениях, но также уже не столь высоки. Несколько понижение температуры, но в целом спокойное, уже можно говорить почти весенняя погода", – отметила она.

В то же время, она уточнила, что "после 5 марта температура принесет неприятный сюрприз".

"Такая цикличность погоды закономерна, сейчас потепление, потом, кстати, где-то после 5 марта может быть определенное понижение температуры", — сказала Птуха.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой.

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