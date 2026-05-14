После ареста при Ермаке начали вносить миллионы залога — СМИ

Ермак / © Associated Press

Через пять часов после ареста эксглавы Офиса президента Андрея Ермака на счет для залога поступила часть суммы. Речь идет о почти 15 млн. гривен.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, по состоянию на сегодняшний день внесено 14 500 666 гривен из необходимых 140 миллионов.

В частности, средства были внесены:

Гришкан Григорий Александрович — 666 гривен;

Свирида Сергей Степанович — 6,5 млн гривен;

Тапанова Роза Асхативна — 8 млн гривен.

Так, для полного внесения залога остается еще более 125 млн. гривен.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники, с залогом для Ермака есть проблема.

«Есть даже деньги на нее, но оказалось, что многие люди должны были внести их от себя как залог…. отказываются. Из-за очевидной токсичности персонажа», — утверждает Железняк.

Все больше, добавляет он, в политических кругах совсем не желают освобождения Ермака из-под ареста.

«Если бы сейчас открыть банку на сбор денег, чтобы Ермак дальше сидел в СИЗО, то бы не только 180 млн грн быстро бы собрали, а еще и на пару дополнительных спутников или байракторов хватило бы», — пошутил он.

Учитывая это, говорит нардеп, сейчас идет поиск денег среди сотрудников и советников ОП.

Суд над Ермаком по делу о «Династии» — что известно

В четверг, 14 мая, ВАКС избрал бывшему главе ОПУ Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн гривен. Речь идет о вероятной легализации средств при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом.

В зале суда сам Ермак заявил, что у него нет денег на залог. Он добавил, что отвергает все обвинения и намерен подавать апелляцию.

