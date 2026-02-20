После атак РФ ситуация со светом критическая: власти областного центра сделали тревожное заявление

Отключение света. / © Associated Press

Ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. Специалисты ДТЭК работают над устранением последствий российских атак.

Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости. Только за минувшие сутки их посетило более 13 тысяч горожан. В частности пять тысяч воспользовались мобильными пунктами обогрева.

Ситуация со светом

В ДТЭК сообщили, что из-за вражеских атак временно без света остаются клиенты Киевского района Одессы. В областном центре и некоторых районных центрах применены экстренные отключения света вне графика.

Отключение света в Одесской области 20 февраля. Фото: ДТЭК.

По данным ДТЭК, в целом в Одесской области самая сложная ситуация в стране. В регионе уничтожена 31 подстанция. В частности, в Одессе и районе тысячи семей остаются без электричества.

Напомним, ночью на 17 февраля РФ ударила по ТЭС Одессы. Энергетическая инфраструктура областного центра потерпела разрушительные удары. По данным ДТЭК, разрушения чрезвычайно серьезны. Ремонт потребуется длительное время.