После атак России один из городов более десяти дней живет без света: что известно

Отключение света.

В Шостке Сумской области уже более десяти суток частично нет света. Из-за российских ударов по критической инфраструктуре ситуация сложная.

Об этом сообщил городской голова Николай Нога в эфире "Громадського радіо".

По его словам, часть Шостки заживлена, часть работает на генераторах, а часть — на переключении соответствующих возможностей, которые есть в энергетической системе. Город живет по графику. Кроме того, водоснабжение в домах также ограничено – подается по несколько часов утром, в обед и вечером.

"Более десяти суток уже мы испытаем свою систему. Больше десяти дней люди страдают в таких сложных условиях. Практически у всех бывает электричество, но у кого-то бывает по графику. Электроэнергия, которая производится на генераторах, тоже по этому же графику работает. А остальное подключение в зависимости от напряжения в электрических сетях. Может быть (семь или два). сложные условия пока”, - подчеркнул чиновник.

В городе работает более 550 генераторов. Заметим, что в Шостке действует соответствующая программа поддержки – часть расходов на генератор компенсируют из местного бюджета часть. По этой программе их покупают жильцы как частного сектора, так и многоэтажки.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть электричество, но объемы разрушений огромны.

Также в Шостке работают 12 "Пунктов несокрушимости". Есть возможность подзарядить телефоны, погреться и даже приготовить еду.

Напомним, что в последние несколько недель российская армия активно атакует пограничную Сумскую область. Под прицелом – энергетическая инфраструктура. В октябре после одного из ударов Шостка осталась без газа, света и воды.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, в частности, на Сумщине усилят ПВО и защиту энергообъектов. Он заверил, что "закрыл" финансовые запросы руководителей Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей по защите энергообъектов.