После атаки дронов РФ ударила ракетами по домам в Одессе: есть погибшие

Утром пятницы, 29 декабря, армия Российской Федерации ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие и пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Враг попал в жилые дома мирных жителей. В результате атаки двое одесситов погибли", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, 15 человек получили ранения, среди них двое детей, которым шесть и восемь лет. Все пострадавшие получают пособие в медицинских учреждениях города. Кипер подчеркнул, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, заместитель начальника Одесской областной военной администрации Александр Харлов во время телемарафона сообщил, что обломки сбитых целей падают на территории Одесчины.

"Есть оперативная информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилищной застройки", — подчеркнул он.