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После атаки дронов РФ ударила ракетами по домам в Одессе: есть погибшие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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После атаки дронов РФ ударила ракетами по домам в Одессе: есть погибшие

Ракетный удар по Одессе. Фото: Олег Кипер.

Среди пострадавших есть дети.

Утром пятницы, 29 декабря, армия Российской Федерации ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие и пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Враг попал в жилые дома мирных жителей. В результате атаки двое одесситов погибли", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, 15 человек получили ранения, среди них двое детей, которым шесть и восемь лет. Все пострадавшие получают пособие в медицинских учреждениях города. Кипер подчеркнул, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, заместитель начальника Одесской областной военной администрации Александр Харлов во время телемарафона сообщил, что обломки сбитых целей падают на территории Одесчины.

"Есть оперативная информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, жилищной застройки", — подчеркнул он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы в Одессе! Обломки "Шахеда" – в 16-этажку! Погибшие и раненые люди!

Как сообщалось, во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Одесской области с 06:33 до 09:31, в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении области.

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Дата публикации
Просмотры
3703
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