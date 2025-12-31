- Дата публикации
После атаки дронов в части Одессы исчезли свет, вода и тепло
В части региона была повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.
В части Одессы в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 31 декабря исчезло электро- водо- и теплоснабжение.
Об этом сообщил глава Одесского МВД Сергей Лысак.
Очередное доказательство того, что Россия воюет с мирным населением. Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- и теплоснабжение», — заявил Лысак.
Информацию об ударах по гражданской инфраструктуре Одесской области подтвердил глава Одесской овации Олег Кипер.
«Враг продолжает массированно атаковать Одесщину ударными беспилотниками. Целью россиян снова является гражданская и энергетическая инфраструктура», — заявил Кипер.
Он сообщил, что в одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании.
Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации.
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.