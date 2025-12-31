После атаки дронов в части Одессы исчезли свет, вода и тепло

В части Одессы исчез свет

В части Одессы в результате атаки вражеских ударных беспилотников в ночь на 31 декабря исчезло электро- водо- и теплоснабжение.

Об этом сообщил глава Одесского МВД Сергей Лысак.

Он отметил, что это очередное доказательство того, что российские захватчики воюют с мирным населением.

Информацию об ударах по гражданской инфраструктуре Одесской области подтвердил глава Одесской овации Олег Кипер.

«Враг продолжает массированно атаковать Одесщину ударными беспилотниками. Целью россиян снова является гражданская и энергетическая инфраструктура», — заявил Кипер.

Он сообщил, что в одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании.

Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.