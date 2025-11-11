ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

После атаки Лозовая оказалась без света и тепла: детали от властей

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил об аварийных отключениях электроэнергии и обесточивании котельных.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Спичка

Спичка / © Pexels

Дополнено новыми материалами

Российские войска в очередной раз повредили критическую инфраструктуру Лозовского района Харьковской области. Применены аварийные отключения света, прекращены поставки тепла.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Из-за повреждения критической инфраструктуры на Лозовщине применены аварийные отключения электроэнергии. Обесточены котельные и прекращено теплоснабжение.

Зеленский отметил, что поскольку объекты водного хозяйства имеют меньшую мощность, то удается поддерживать водоснабжение и водоотведение альтернативными источниками питания.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили, что из-за российских ударов по энергообъектам по состоянию на утро 11 ноября отключения света применяются в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie