- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
После атаки Лозовая оказалась без света и тепла: детали от властей
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил об аварийных отключениях электроэнергии и обесточивании котельных.
Российские войска в очередной раз повредили критическую инфраструктуру Лозовского района Харьковской области. Применены аварийные отключения света, прекращены поставки тепла.
Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Из-за повреждения критической инфраструктуры на Лозовщине применены аварийные отключения электроэнергии. Обесточены котельные и прекращено теплоснабжение.
Зеленский отметил, что поскольку объекты водного хозяйства имеют меньшую мощность, то удается поддерживать водоснабжение и водоотведение альтернативными источниками питания.
Напомним, в «Укрэнерго» сообщили, что из-за российских ударов по энергообъектам по состоянию на утро 11 ноября отключения света применяются в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.