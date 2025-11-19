ТСН в социальных сетях

Украина
507
1 мин

После атаки на Тернополь нет связи с 25 людьми: детали от Клименко

Игорь Клименко сообщил новые детали российской атаки на Тернополь 19 ноября.

Ирина Лабьяк
Спасательная операция в Тернополе после атаки 19 ноября

Спасательная операция в Тернополе после атаки 19 ноября / © Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Тернополе после российской атаки 19 ноября нет связи с 25 людьми.

Об этом глава МВД сказал на брифинге, сообщает Укринформ.

Клименко рассказал, что в 7:00 в два дома в Тернополе попали две российские ракеты.

«Мы сейчас — на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека — зарегистрированные. К сожалению, в настоящее время у нас нет связи с 25 лицами», — сказал министр.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские захватчики атаковали Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.

По данным руководителя управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, в одну из многоэтажек Тернополя предварительно попала крылатая ракета Х-101. Точно неизвестно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

По информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас известно о 25 погибших из-за атаки на Тернополь (среди них трое детей). Количество пострадавших возросло до 73-х (15 из них — дети).

507
