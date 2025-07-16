После атаки на Винницу жителей призвали не выходить на улицу: в чем дело

Пожар в Винницкой области после атаки 16 июля

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Из-за атаки на Винницу 16 июля возник пожар, в результате которого специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют закрыть окна и не находиться долго на улице.

Об этом заявил руководитель Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Игорь Матковский, сообщает «Суспільне».

Утром в Виннице провели первые замеры воздуха на границе загрязненной и чистой зоны. По двум показателям было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций в полтора раза. Речь идет о диоксиде азота и сернистом ангидриде. Это основные загрязняющие вещества, которые возникают во время горения стройматериалов.

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«Эти вещества — типичный продукт или от автотранспорта, или от котельных. Но в данном случае мы говорим именно о последствиях пожара. Они могут вызвать раздражение слизистых оболочек, симптомы аллергии, а при длительном воздействии — реактивный бронхит», — рассказал Матковский.

Сейчас в центре Винницы уровень загрязнения не превышает нормы, ситуация постоянно мониторится в круглосуточном режиме. Однако, из-за превышения на окраинах города группа оперативного реагирования снова выехала, чтобы сделать забор проб воздуха. Обновленная информация появится в ближайшее время.

Специалисты рекомендуют жителям Винницы и близлежащих районов:

закрыть окна;

стараться не находиться долго на улице;

если есть возможность — пользоваться кондиционерами;

людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, детям и лицам пожилого возраста — быть особенно осторожными;

при необходимости — пользоваться масками для защиты дыхательных путей.

Напомним, в ночь на 16 июля российская армия атаковала Винницкую область с применением 28 дронов. Произошли несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры, повреждены жилые дома. По последним данным, из-за атаки пострадали восемь человек.

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