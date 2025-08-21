После атаки на Закарпатье местные власти обратились к жителям: что известно

Атака в Закарпатье. / © Закарпатская областная государственная администрация

На рассвете 21 августа войска РФ атаковали Закарпатскую область. В результате попадания на гражданское предприятие в Мукачево возник большой пожар. В воздухе наблюдается значительное задымление.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий.

«Уважаемые жители Мукачевского и Ужгородского районов. В связи с масштабным пожаром, возникшим после ракетного удара по предприятию в Мукачево, в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.

«Спасательные службы работают на месте, ситуация под контролем», — добавил чиновник.

Напомним, этой ночью взрывы прогремели в Закарпатье. Россия атаковала Мукачево крылатыми ракетами. оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по одному из предприятий.

В результате ракетного удара в Мукачево произошел сильный пожар. Пока известно о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.