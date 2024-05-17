После атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве пропал свет

В ночь на 17 мая 2024 года неизвестные дроны атаковали временно оккупированный полуостров Крым.

Об этом информируют очевидцы.

В Балаклаве говорят, что исчез свет, хотя уличные фонари горят. В этом городе также якобы идет "работа ПВО российских окупантов", чтобы сбить беспилотники, ведущие атаку.

В то же время — света нет не только в части Балаклавы, но и в отдельных районах Севастополя.

Заметим, что Балаклавская ТЭС – возможный объект атаки беспилотников.

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Напомним, что в ночь на 15 мая был нанесен удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. По информации российского оппозиционного телеграмм-канала ASTRA, в результате удара были уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов. Также есть потери среди личного состава.

Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".

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