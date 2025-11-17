После атаки РФ две украинские АЭС снизили мощность: МАГАТЭ предупреждает о рисках

АЭС (иллюстративный фото) / © Getty Images

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции (АЭС) уже около десяти дней функционируют на ограниченной мощности в результате целенаправленной российской атаки на ключевую подстанцию, обеспечивающую их электропитание.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 17 ноября.

По информации МАГАТЭ, в ночь на 7 ноября российская атака вывела из строя подстанцию, являющуюся критически важным узлом для стабильной работы электросети. Для ядерной безопасности такие подстанции незаменимы. Поскольку они обеспечивают внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем охлаждения и безопасности реакторов.

Как отмечают в МАГАТЭ, в результате удара Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ. Оператор сети был вынужден дать приказ снизить производство электроэнергии на некоторых реакторах. В настоящее время энергетикам удалось восстановить одну из поврежденных линий электропередачи. Однако другая линия остается неисправной, что вынуждает три реактора продолжать работать на ограниченной мощности.

«Надежное внешнее электроснабжение жизненно важно для поддержки и функционирования функций ядерной безопасности. В этих целях эксперты Агентства с помощью специальных экспертных миссий будут продолжать оценивать функциональность подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности и защищенности», — сказал Генеральный директор Гросси.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже отмечал, что удары по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС, не были случайностью. Он подчеркивал, что это были сознательно спланированные действия, создающие прямую угрозу ядерной безопасности не только Украины, но всей Европы.

Также в Украине из-за российских обстрелов энергетических объектов вводятся графики отключения электроэнергии. Обнародованы графики на 18 ноября для Киева, Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины.