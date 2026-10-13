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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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После атаки РФ на западе Украины загорелся ТРЦ: что известно (обновлено)

На Волыни обломки сбитого реактивного «Шахеда» упали на развлекательный центр.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Дополнено новыми материалами

На Волыни во время российской атаки вечером 13 октября в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

Атака РФ на Луцк 13 октября — что известно

Он отметил, что из-за этого загорелась крыша развлекательного центра. Спасатели ГСЧС прибыли на место и уже локализовали пожар.

Глава Волынской ОВА отметил, что выехал непосредственно на место падения обломков.

«Нахожусь здесь. К счастью, никто из людей не пострадал — нет погибших или травмированных», — добавил Роман Романюк.

Россия атаковала в Луцке ТРЦ — фото, видео

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Луцьк 13 жовтня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Шевченковском районе Харькова 13 октября российский беспилотник атаковал здание одного из торговых маркетов.

Ранее мы писали, что после российской атаки на Ровно корпус гуманитарного университета выгорел почти полностью, а среди работников заведения ранены.

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