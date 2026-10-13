- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2270
- Время на прочтение
- 2 мин
После атаки РФ на западе Украины загорелся ТРЦ: что известно (обновлено)
На Волыни обломки сбитого реактивного «Шахеда» упали на развлекательный центр.
На Волыни во время российской атаки вечером 13 октября в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.
Атака РФ на Луцк 13 октября — что известно
Он отметил, что из-за этого загорелась крыша развлекательного центра. Спасатели ГСЧС прибыли на место и уже локализовали пожар.
Глава Волынской ОВА отметил, что выехал непосредственно на место падения обломков.
«Нахожусь здесь. К счастью, никто из людей не пострадал — нет погибших или травмированных», — добавил Роман Романюк.
Россия атаковала в Луцке ТРЦ — фото, видео
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Шевченковском районе Харькова 13 октября российский беспилотник атаковал здание одного из торговых маркетов.
Ранее мы писали, что после российской атаки на Ровно корпус гуманитарного университета выгорел почти полностью, а среди работников заведения ранены.
Помещение учебного заведения потерпело значительные разрушения. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания. Что известно об атаке и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.