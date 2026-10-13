После атаки РФ на западе Украины загорелся ТРЦ: что известно (обновлено)

Атака РФ на Волынь 13 октября

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На Волыни во время российской атаки вечером 13 октября в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

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Атака РФ на Луцк 13 октября — что известно

Он отметил, что из-за этого загорелась крыша развлекательного центра. Спасатели ГСЧС прибыли на место и уже локализовали пожар.

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Глава Волынской ОВА отметил, что выехал непосредственно на место падения обломков.

«Нахожусь здесь. К счастью, никто из людей не пострадал — нет погибших или травмированных», — добавил Роман Романюк.

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Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Волынь 13 октября

Атака РФ на Луцьк 13 жовтня / © соцмережі

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