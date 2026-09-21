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После атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14: что известно (фото)
В результате массированной российской атаки на Запорожье ночью 21 сентября травмированы пять человек, еще пять спасатели спасли и 14 эвакуировали.
В Запорожье ликвидируют последствия массированной российской атаки , которую город испытал ночью 21 сентября.
Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела травмированы пять человек.
Еще пять человек чрезвычайники спасли, а 14 жителей эвакуировали из опасных зон.
Психологи ГСЧС оказали помощь 16 местным жителям.
В городе повреждены два девятиэтажных жилых дома. У обоих возникли пожары.
Также возгорание произошло на территории одного из торговых центров.
Кроме того, после обстрела вспыхнул пожар в корпусе вуза.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки.
Напомним, что Россия третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: четверо работников травмированы