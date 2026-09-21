После атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14: что известно (фото)

Атака на Запорожье

Реклама

В Запорожье ликвидируют последствия массированной российской атаки , которую город испытал ночью 21 сентября.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела травмированы пять человек.

Реклама

Еще пять человек чрезвычайники спасли, а 14 жителей эвакуировали из опасных зон.

Реклама

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 местным жителям.

В городе повреждены два девятиэтажных жилых дома. У обоих возникли пожары.

Также возгорание произошло на территории одного из торговых центров.

Кроме того, после обстрела вспыхнул пожар в корпусе вуза.

Реклама

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, что Россия третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: четверо работников травмированы

Новости партнеров

Новости партнеров