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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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После атаки РФ областной центр готовится к блэкауту на сутки: власти срочно обратились к жителям

Власти Луцка призывают жителей готовиться к суткам без света, а также запастись водой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Отключение света.

Отключение света / © Associated Press

В Луцке, где были повреждены объекты энергетики, сложная ситуация с электроснабжением — стабильного света в городе сейчас нет. Жителей призывают быть готовыми к отключениям минимум на 24 часа.

Об этом сообщил секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский.

По его словам, лучанам следует заранее подготовиться к возможному длительному отсутствию света в домах.

«Надеемся, что в ближайшее время свет восстановят, но, думаю, нужно готовиться к минимум 24 часам», — сообщил Разумовский.

Больницы, котельные и коммунальные предприятия работают от генераторов. По словам чиновника, если ситуация с электроснабжением не улучшится, то в городских школах развернут «Пункты незламности».

В мэрии подчеркивают, что канализация в Луцке работает без перебоев. Воду подают всем потребителям, однако из-за пониженного давления на верхних этажах многоквартирных домов — выше второго-третьего — ее может не быть.

Из-за проблем со светом движение электротранспорта в Луцке приостановили вплоть до возобновления стабильного электроснабжения.

Кроме того, городские власти координируют действия с мобильными операторами, чтобы обеспечить работу башен связи от резервных источников питания и предотвратить перебои со связью.

Атака РФ на Луцк 16 октября — что известно

Сегодня ночью и утром российские реактивные БпЛА ударили по Луцку. Произошли попадания, также фиксируются последствия падения обломков сбитых дронов. В частности, в городе пострадало предприятие с иностранными инвестициями и гаражный кооператив.

Кроме того, были атакованы две подстанции — произошло масштабное отключение света. Без электричества оказалось 370 тысяч абонентов. В областном центре остановился электротранспорт и возникли проблемы с водой.

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